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Петербургский метрополитен продлил время работы в дни матчей Кубка конфедераций

Спорт
13 июня, 11:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июня. /ТАСС

В ночь на 18, 23 и 25 июня станции закроются для входа пассажиров в 1 час 30 минут

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Метро Санкт-Петербурга будет работать дольше в дни проведения матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

"С целью обеспечения потребности в массовых перевозках пассажиров после окончания футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года на стадионе "Санкт-Петербург" время работы метрополитена будет продлено", - говорится в сообщении.

В ночь на 18, 23 и 25 июня станции закроются для входа пассажиров в 1 час 30 минут. При этом в обычное время закроется часть вестибюлей у станций "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Площадь Ленина", "Московская", имеющих несколько выходов. Также продленный режим работы не коснется станций "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская" и "Спасская". Вестибюль второй станции "Невский проспект" закроется для входа и выхода пассажиров в 23:00 мск.

Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам и жетонам. В ночь на 18, 23 и 25 июня реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей производится до закрытия станций для входа пассажиров. В ночь на 18 и 25 июня ночной челнок между станциями "Адмиралтейская" и "Спортивная" ходить не будет.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Санкт-Петербурге будут сыграны четыре встречи, в том числе матч открытия и финал. Игры состоятся на стадионе "Санкт-Петербург", вместимость которого составляет около 68 тысяч зрителей.

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