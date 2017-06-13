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УЕФА будет вручать награды лучшим игрокам в сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Спорт
13 июня, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ранее УЕФА вручал только приз лучшему футболисту Европы и лучшей футболистки Европы

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Штаб-квартира УЕФА в Ньоне

Штаб-квартира УЕФА в Ньоне

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил пять новых наград для футболистов за достижения в клубных турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА вручит награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему Лиги чемпионов - 2016/17. Церемония вручения пройдет 24 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона. Также на следующий день на жеребьевке групповой стадии Лиги Европы будет вручен приз лучшему игроку этого турнира минувшего розыгрыша.

Ранее УЕФА на жеребьевке вручал только приз лучшему футболисту Европы и лучшей футболистки Европы. В 2016 году награды получили португальский форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду и норвежская нападающая французского "Лиона" Ада Хегерберг.

В состав жюри, которое будет определять победителей, войдут тренеры клубов, игравших в сезоне-2016/17 на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 спортивных журналистов из всех национальных ассоциаций УЕФА. Тренеры не смогут голосовать за футболистов из своих команд.

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