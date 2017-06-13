Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хрычиков: выборы генерального директора РУСАДА состоятся после получения сигнала от WADA

Спорт
13 июня, 13:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам члена набсовета РУСАДА, процесс выборов генерального директора организации был приостановлен в связи с появлением новых требований комитета по соответствию WADA

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Хрычиков

Сергей Хрычиков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Выборы нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) состоятся после того, как наблюдательный совет РУСАДА получит от комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) положительный вердикт на поданный отчет о выполнении РУСАДА новых требований. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Срок подачи заявок завершился 31 марта, на этот пост могут также претендовать и люди, не имеющие российского гражданства, но умеющие изъясняться на русском языке. Желание занять этот пост изъявили более 600 кандидатов.

Смотрите также
РУСАДА

Выборы нового главы набсовета РУСАДА запланированы на 27 июня

"Процесс выборов генерального директора РУСАДА был приостановлен в связи с появлением новых требований комитета по соответствию WADA, - заметил Хрычиков. - Сейчас все эти требования выполнены и отправлены на рассмотрение WADA. Как только мы получим оттуда положительный ответ, то наблюдательный совет РУСАДА приступит к рассмотрению вопроса о гендиректоре. Но внутренняя техническая работа по выборам, будь то рассмотрение заявок кандидатов, изучение анкет и т. д., делается и сейчас".

"Для того, чтобы приступить непосредственно к выборам гендиректора, нам нужно было сначала изменить устав и выбрать нового председателя наблюдательного совета. И чтобы уберечься от ненужных проблем, нам сначала нужно дождаться зеленого сигнала от комитета по соответствию WADA, который ждем в ближайшее время", - заключил собеседник агентства.

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом. Одно из них требовало смены председателя наблюдательного совета по причине того, что прежний его руководитель Елена Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом. Также WADA рассчитывало получить доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, а также на введение правил, исключающих конфликт интересов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
2
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
3
В вологодской колонии умер осужденный за убийство Политковской
4
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
5
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
6
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
7
Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей
Темы дня
Загрузка...
Реклама