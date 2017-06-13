"Матч ТВ" опроверг информацию о том, что Карпин может возглавить тульский "Арсенал"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Информация о том, что Валерий Карпин может стать главным тренером тульского "Арсенала", не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ".

Ранее соответствующая информация появилась в СМИ. Карпин с февраля занимает должность главного редактора футбольных трансляций "Матч ТВ".

"Мы опровергаем эту информацию", - сказали в пресс- службе телеканала.

Карпин являлся главным тренером "Спартака" (2009 - 2012, 2012 - 2014), испанской "Мальорки" (2014 - 2015), "Торпедо" из Армавира (2015 - 2016). Под руководством Карпина "Спартака" дважды выигрывал серебро чемпионата России (2009, 2011/12).