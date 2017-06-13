Жуков: возведение объектов к ОИ-2022 в Пекине проходит по плану

ПЕКИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Организационный комитет зимней Олимпиады 2022 года добился существенного прогресса в подготовке к соревнованиям. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) и глава координационной комиссии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Жуков.

"С момента нашего последнего визита в прошлом году организационный комитет добился существенного прогресса в подготовке к проведению Олимпиады, которая принесет процветание городу, региону и стране на десятилетия вперед", - отметил он.

В ходе второго визита координационной комиссии в Пекин, который прошел 12-13 июня, эксперты Международного олимпийского комитета (МОК) проинспектировали ход строительства ряда олимпийских объектов. "Вчера мы посетили новый национальный центр шорт-трека "Овал", Пекинский национальный стадион, арену "Укэсун", промышленный парк "Шоуган", - сказал Жуков. По словам главы ОКР, строительство спортивного конькобежного центра проходит по плану, каркас здания уже возведен, окончание работ ожидается в 2019 году. Пекинский стадион и арена "Укэсун" были построены еще к Олимпийским играм 2008 года, сейчас производится их перепрофилирование.

"Мы не были на всех олимпийских объектах, которые планируется ввести в строй к 2022 году, однако знаем, что степень их готовности высокая. Уверены, что они успешно примут гостей мероприятия", - подчеркнул Жуков.

Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Летняя Олимпиада 2008 года прошла в Пекине с 8 по 24 августа.