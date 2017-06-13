Суммарная аудитория трансляций Лиги чемпионов на "Матч ТВ" составила 42,6 млн мужчин

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Суммарная аудитория трансляций Лиги чемпионов по футболу сезона-2016/17 на телеканале "Матч ТВ" составила 42,6 миллионов мужчин в возрастной категории старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Всего "Матч ТВ" показал 89 трансляций матчей Лиги чемпионов, из которых 77 трансляций были в прямом эфире (суммарная аудитория прямых эфиров - 41,4 млн). Финал Лиги чемпионов, в котором сыграли испанский "Реал" и итальянский "Ювентус" (4:1), стал самым популярным матчем турнира на телеканале. Доля аудитории прямой трансляции финала среди мужчин старше 18 лет составила 18,5%, а среди мужчин в возрасте от 18 до 24 лет - 36,3%.

Самой популярной встречей с участием российских команд стал первый матч раунда плей-офф между голландским "Аяксом" и "Ростовом", который прошел 16 августа. Его доля аудитории среди мужчин старше 18 лет составила 13%. Также в топ-10 трансляций сезона попали игры ПСВ (Нидерланды) - "Ростов" (12,1%), ЦСКА - "Тоттенхэм" (Англия) (11,1%), "Тоттенхэм" - ЦСКА (11%), "Ростов" - "Аякс" (10,8%) и ЦСКА - "Монако" (Франция) (10,7%).

В категории мужчин старше 18 и младше 24 лет самым просматриваемым матчем, за исключением финала, стала четвертьфинальная игра между "Ювентусом" и испанской "Барселоной". Доля аудитории трансляции этой встречи составила 32,4%. В этой возрастной категории матчи ПСВ - "Ростов" (24,3%), ЦСКА - "Тоттенхэм" (21%) и "Тоттенхэм" - ЦСКА (20,7%) вошли в число самых популярных.