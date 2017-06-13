Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суммарная аудитория трансляций Лиги чемпионов на "Матч ТВ" составила 42,6 млн мужчин

Спорт
13 июня, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Самой популярной встречей с участием российских команд стал первый матч раунда плей-офф между голландским "Аяксом" и "Ростовом", который прошел 16 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Суммарная аудитория трансляций Лиги чемпионов по футболу сезона-2016/17 на телеканале "Матч ТВ" составила 42,6 миллионов мужчин в возрастной категории старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Всего "Матч ТВ" показал 89 трансляций матчей Лиги чемпионов, из которых 77 трансляций были в прямом эфире (суммарная аудитория прямых эфиров - 41,4 млн). Финал Лиги чемпионов, в котором сыграли испанский "Реал" и итальянский "Ювентус" (4:1), стал самым популярным матчем турнира на телеканале. Доля аудитории прямой трансляции финала среди мужчин старше 18 лет составила 18,5%, а среди мужчин в возрасте от 18 до 24 лет - 36,3%.

Самой популярной встречей с участием российских команд стал первый матч раунда плей-офф между голландским "Аяксом" и "Ростовом", который прошел 16 августа. Его доля аудитории среди мужчин старше 18 лет составила 13%. Также в топ-10 трансляций сезона попали игры ПСВ (Нидерланды) - "Ростов" (12,1%), ЦСКА - "Тоттенхэм" (Англия) (11,1%), "Тоттенхэм" - ЦСКА (11%), "Ростов" - "Аякс" (10,8%) и ЦСКА - "Монако" (Франция) (10,7%).

В категории мужчин старше 18 и младше 24 лет самым просматриваемым матчем, за исключением финала, стала четвертьфинальная игра между "Ювентусом" и испанской "Барселоной". Доля аудитории трансляции этой встречи составила 32,4%. В этой возрастной категории матчи ПСВ - "Ростов" (24,3%), ЦСКА - "Тоттенхэм" (21%) и "Тоттенхэм" - ЦСКА (20,7%) вошли в число самых популярных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проверяет информацию о стрельбе возле банка в центре Москвы
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Вячеслав Малежик перенес инсульт
4
Путин потребовал завершить разработку актов для пресечения ввоза "санкционки"
5
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
Темы дня
Загрузка...
Реклама