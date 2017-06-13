Татарская кухня и богатырские эстафеты: чем Казань удивит гостей Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Новая гастрономическая экскурсия "Казан вкусов" будет запущена в Казани к футбольному Кубку конфедераций, сообщили в пресс-службе государственного комитета Татарстана по туризму. Кроме этого, гостей турнира ждут богатырские эстафеты, посещение музеев, катание на верблюде и множество других развлечений.

"Во время проведения Кубка конфедераций туристам в Казани будут предложены специальные экскурсии, которые проводятся на русском и английском языках. "Казан вкусов" - гастрономическая автобусная экскурсия по Казани, в рамках которой можно познакомиться и попробовать вкусную национальную татарскую кухню", - рассказали в пресс-службе.

Экскурсия включает посещение музея татарской национальной кухни в комплексе "Туган авылым" ("Родная деревня"), там же находится единственный в мире памятник национальному татарскому блюду очпочмак ("треугольник"). Также туристы смогут сами приготовить традиционную выпечку и сладости в Старо-татарской слободе.

Тысяча литров ухи

Во время Кубка конфедераций в Казани пройдет гастрономическая рыбная неделя FISHKA. Возле Центра семьи "Казан" 17 июня приготовят "Большую казанскую уху" на 1000 литров из рыбы местного производства, которую сможет бесплатно попробовать каждый посетитель фестиваля. Попробовать уху и рыбу можно будет не только на этой площадке, но и в 50 ресторанах по всему городу, там создадут специальное рыбное меню.

Кроме того, гостям Кубка конфедераций предложат специальные экстремальные туры. Туристы смогут посетить скачки, совершить заезд на автодроме, окунуться в озера Татарстана и прыгнуть с парашютом.

В Великом Болгаре болельщикам покажут работы гончаров и кузнецов. Там же любой желающий сможет принять участие в средневековых богатырских эстафетах, примерить снаряжение и сфотографироваться в образе воина, а также посетить усадьбу мельника с мельницей и прокатиться на верблюде в восточном национальном костюме.

Остров-град Свияжск подготовил для гостей футбольного турнира новый мастер-класс по украшению ткани штампами ручной работы. А любители литературы смогут посетить мемориальный музей Бориса Пастернака в городе Чистополь, где представлены фотографии, письма, дневники писателя. Также в Чистополе туристов ждет Свято-Никольский кафедральный собор.

У туристов спросят, сколько они потратили

По словам председателя госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, на матчи Кубка конфедераций в Казань приедут порядка 150 тысяч туристов, что примерно на 35-40% больше, чем в обычный туристический сезон. Больше всего в Казани будет чилийских и немецких болельщиков, чуть поменьше - гостей из Мексики. Во время матчей специалисты из госкомитета будут проводить исследования и опросы туристов - в частности, проанализируют, сколько денег потратили гости.

"Во время всего Кубка конфедераций мы будем вести достаточно серьезные исследования, в том числе опросы всех гостей, которые приезжают. То есть, что они смотрят, сколько они денег тратят и так далее", - рассказал он.

Как сообщил ТАСС Сергей Иванов, на Кубке конфедераций иностранных туристов будет меньше, чем российских, не более 20% от общего количества. "Но и вообще традиционно Кубок конфедераций - это всегда событие для местного жителя, то есть той страны, в которой он проводится. То есть это тестирование объектов спортивной инфраструктуры, сервисов, это возможность местным жителям попасть на игры национальных сборных команд, причем чемпионов своих континентов", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Татарстан сможет заработать на туристах Кубка конфедераций больше, чем во время Универсиады, так как в Казань приедут гости, которые привыкли тратить деньги на покупки и развлечения. "Универсиада все-таки была больше глобальным соревнованием среди студентов, многие приезжали со студенческими спортивными командами, и средний чек там был пониже. На Кубке конфедераций у футбольных болельщиков чек намного выше", - считает Иванов.

Информцентры уже заработали

С 1 июня в пяти точках Казани заработали информационные центры, они выполнены в виде геокупольного шатра в форме футбольного мяча. В каждом шатре с 10.30 до 18.30 работают по три волонтера, которые владеют английским языком. Пункты будут работать все лето, а с 16 по 30 июня в рамках Кубка конфедераций волонтеры будут работать с 9:00 до 21:00 в специальной форме.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого около 45 тысяч человек. Стадион был построен в 2013 году.