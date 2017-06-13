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Агент: "Зенит" не отпустил футболиста Кришито в итальянские клубы

Спорт
13 июня, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

У защитника еще год контракта с петербургским клубом

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" принял решение не отпускать защитника Доменико Кришито в итальянские клубы. Об этом заявил агент игрока Андреа Д'Амико, чьи слова приводит интернет-портал Gianlucadimarzio.com.

"Доменико был близок к возвращению в Италию, у него были предложения от "Наполи", "Фиорентины" и "Интера", - сказал агент. - У Кришито еще год контракта (c "Зенитом"), в команде идет перестройка и она станет лучше".

В начале июня итальянец Роберто Манчини возглавил "Зенит".

Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. В составе петербургского клуба футболист дважды становился чемпионом России (2012, 2015), обладателем Кубка России (2016) и дважды обладателем Суперкубка России (2016, 2017). В прошедшем сезоне 30-летний защитник провел 33 матча, в которых забил пять мячей.

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