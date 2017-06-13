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Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Сингапура в товарищеском матче

Спорт
13 июня, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:0

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Футболисты сборной Аргентины

Футболисты сборной Аргентины

© EPA/WALLACE WOON

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу со счетом 6:0 разгромила команду Сингапура в гостевом товарищеском матче.

Дублем в составе аргентинцев отметился Леандро Паредес (60-я и 74-я минуты), также голы забили Федерико Фасио (25), Хоакин Корреа (31), Лукас Аларио (90) и Анхель Ди Мария (90).

Сборная Аргентины провела второй матч под руководством главного тренера Хорхе Сампаоли. В матче с командой Сингапура он выставил состав с двумя защитниками и пятью нападающими. Аргентинцы играли по схеме 2-3-5.

Следующий матч аргентинцы сыграют 31 августа. Они на выезде встретятся со сборной Уругвая в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Команда Сингапура 5 сентября на своем поле примет команду Туркменистана в рамках квалификации на Кубок Азии 2019 года, который пройдет в ОАЭ.

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