Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Сингапура в товарищеском матче

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу со счетом 6:0 разгромила команду Сингапура в гостевом товарищеском матче.
Дублем в составе аргентинцев отметился Леандро Паредес (60-я и 74-я минуты), также голы забили Федерико Фасио (25), Хоакин Корреа (31), Лукас Аларио (90) и Анхель Ди Мария (90).
Сборная Аргентины провела второй матч под руководством главного тренера Хорхе Сампаоли. В матче с командой Сингапура он выставил состав с двумя защитниками и пятью нападающими. Аргентинцы играли по схеме 2-3-5.
Следующий матч аргентинцы сыграют 31 августа. Они на выезде встретятся со сборной Уругвая в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Команда Сингапура 5 сентября на своем поле примет команду Туркменистана в рамках квалификации на Кубок Азии 2019 года, который пройдет в ОАЭ.