Российский шпажист Ходос занял третье место на чемпионате Европы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский шпажист Сергей Ходос стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

В соревнованиях также принимали участие Вадим Анохин, Никита Глазков, выбывшие на стадии 1/32 финала, и Павел Сухов, закончивший выступления на стадии 1/8 финала.

Чемпионат Европы завершится 17 июня.