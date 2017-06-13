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Российский шпажист Ходос занял третье место на чемпионате Европы

Спорт
13 июня, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС
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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский шпажист Сергей Ходос стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

В соревнованиях также принимали участие Вадим Анохин, Никита Глазков, выбывшие на стадии 1/32 финала, и Павел Сухов, закончивший выступления на стадии 1/8 финала.

Чемпионат Европы завершится 17 июня.

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