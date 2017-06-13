Олимпийский чемпион по волейболу Гранкин будет выступать за "Белогорье"

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион в составе сборной России по волейболу Сергей Гранкин продолжит карьеру в "Белогорье". Об этом ТАСС сообщил агент 32-летнего спортсмена Владимир Касторнов.

"Только что мы пришли к договоренности с "Белогорьем", Сергей будет выступать там со следующего сезона", - сказал он.

Ранее Гранкин разорвал контракт по обоюдному согласию сторон с московским "Динамо", за которое выступал с 2006 года. Гранкин в составе сборной России завоевал бронзу (2008) и золото (2012) Олимпийских игр.