Олимпийская чемпионка Ищенко примет участие в празднике "Год до гола" в Калининграде

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко примет участие в празднике на стадионе "Калининград", посвященному году до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
В программе мероприятия проведение мастер-классов по чирлидингу и футбольному фристайлу, спортивные соревнования и автограф-сессия с ветеранами калининградского футбола.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре игры группового этапа турнира.