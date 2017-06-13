Манчини считает, что лимит на легионеров в РФПЛ не будет мешать его работе в "Зените"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) не будет мешать работе итальянского тренера Роберто Манчини в санкт- петербургском "Зените". Об этом Манчини заявил на пресс- конференции.

В чемпионате РФПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

"У меня был опыт работы с лимитом на легионеров в турецком чемпионате, поэтому та база российских игроков, которая есть в "Зените", вполне достаточна для меня. Это не проблема", - сказал Манчини.

Ранее новый спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил, что решение не продлевать контракт с португальским полузащитником Данни, выступавшим за команду с 2008 года, принял новый тренерский штаб. "Я лично от него не отказывался, у него закончился контракт - и он ушел, - заявил в свою очередь Манчини. - Он хороший игрок и мне лично нравится, я от него не отказывался".

"Мы очень любим Данни, он внес большой вклад в нашу команду. Тем не менее, мы сейчас строим практически новую команду", - прокомментировал ситуацию президент сине-бело- голубых Сергей Фурсенко.

Манчини дважды мог возглавить сборную России

Фурсенко, который являлся президентом Российского футбольного союза (РФС) с января 2010 по июль 2012 года, сообщил, что дважды приглашал Манчини на пост главного тренера сборной России. "Я его дважды пытался пригласить в сборную России. Думаю, то, что в итоге не получилось, связано с тем, что господь бог ждал, что он приедет в "Зенит", - сказал он.

"Предложения от сборной России были, у нас были переговоры, которые, к сожалению, не привели ни к чему, хотя мне было бы интересно поработать", - сказал в свою очередь итальянец.

Ранее Манчини тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза - Кубок Италии, по разу - чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.

"Зенит" в чемпионате России сезона-2016/17 под руководством румынского тренера Мирчи Луческу занял третье место, во второй раз подряд не сумев попасть в Лигу чемпионов.