Горшков будет тренировать "молодежку" ФК "Зенит", Давыдов - "Зенит-2"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Александр Горшков станет новым главным тренером молодежного состава "Зенита", Анатолий Давыдов - "Зенита-2". Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции президент футбольного клуба Сергей Фурсенко.
"Как вы, наверное, слышали, уже из всех возрастов у нас в сборных играют всего два человека. Приход Константина Сарсании (на пост спортивного директора - прим. ТАСС) связан с тем, что он будет заниматься молодежью, не только трансферами для первой команды. Надо выстроить всю вертикаль, мы очень много уделяем этому внимания. Мы вернули Сашку Горшкова, который будет тренировать "молодежку", а Анатолий Давыдов будет тренировать "Зенит-2", - сказал Фурсенко.
В начале июня итальянец Роберто Манчини возглавил "Зенит". В прошлом сезоне "молодежку" "Зенита" тренировал Игорь Симутенков, который вошел в тренерский штаб Манчини, а "Зенит-2" - Владислав Радимов.
"Радимова постараемся оставить в структуре клуба, переговоры еще не проводили", - отметил Фурсенко.