Объявлен состав женской сборной России по баскетболу на чемпионат Европы

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по баскетболу назвал 12 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы. Об этом сообщает Российская федерация баскетбола (РФБ).
В состав команды вошли: защитники Елена Беглова, Евгения Белякова, Наталья Жедик, Елена Кириллова, Ксения Левченко, Эпифания Принс; форварды Жосселина Майга, Раиса Мусина, Мария Черепанова; центровые Мария Вадеева, Наталья Виеру, Ксения Тихоненко.
Чемпионат Европы по баскетболу пройдет в Чехии с 16 по 27 июня. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Латвии, Бельгии и Черногории.