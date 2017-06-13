Манчини: переход Ибрагимовича в "Зенит" маловероятен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Трансфер нападающего Златана Ибрагимовича в футбольный клуб "Зенит" маловероятен. Об этом заявил журналистам на пресс- конференции новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Ранее о возможном приходе 35-летнего шведа в "Зенит" сообщили итальянские СМИ.

"Ему было очень хорошо в "Манчестер Юнайтед". К тому же он сейчас восстанавливается после травмы. Думаю, это (его трансфер - прим. ТАСС) маловероятен", - заявил Манчини.

Ибрагимович в апреле в составе "Манчестер Юнайтед" получил травму в матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского "Андерлехта" и выбыл из строя до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. Ранее британские СМИ сообщали, что "Манчестер Юнайтед" из-за травмы нападающего не будет продлевать с ним контракт, который истекает летом 2017 года.

"Кришито не говорил о желании уйти"

Ранее защитник Доменико Кришито заявил, что не хочет продлевать контракт с клубом и намерен вернуться в Италию. Однако, по словам его агента, "Зенит" отклонил предложения со стороны ряда клубов. "Я говорил с Кришито и не раз; он сказал, что ему тут хорошо, он освоился и практически стал полноценным жителем города. О желании уйти он не говорил", - прокомментировал ситуацию Манчини.

Итальянский специалист объяснил подписание контракт с эквадорским полузащитником Кристианом Нобоа. "Это очень техничный игрок, у которого заканчивался контракт (с "Ростовом"). Мы его подписали, потому что он хорошо знает российский чемпионат, знаком с ним", - сказал он.

Президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко заявил, что Манчини возьмет всех имеющихся в команде футболистов на первый сбор. "Мы всех возьмем на первый сбор, и Роберто будет смотреть, кто подходит по уровню. Те, кто не пройдут испытание, будут либо отданы в аренду, либо проданы", - заявил он.