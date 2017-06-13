Президент ФК "Зенит" Фурсенко заявил, что с удовольствием бы вернул в команду Аршавина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко с удовольствием вернул бы в команду нападающего Андрея Аршавина. Об этом он заявил журналистам.

"Я бы с удовольствием Андрея Сергеевича (Аршавина - прим. ТАСС) вернул, чтобы он здесь поиграл, потому что он великий мастер и публика его обожает. И я его люблю", - сказал он.

Аршавин является воспитанником петербургской школы "Смена" и выступал за основную команду "Зенита" с 1999 по 2015 год с перерывом на игру в лондонском "Арсенале" (2009-2013). После ухода из "Зенита" нападающий выступал за "Кубань", а теперь 36-летний форвард защищает цвета казахстанского "Кайрата".