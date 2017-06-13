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Сборная Мексики по футболу прибыла в Казань для участия в Кубке конфедераций

Спорт
13 июня, 22:26 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, июня. /ТАСС

Мексиканцы 18 июня сыграют на "Казань-Арене" со сборной Португалии и 24 июня - со сборной России

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Футболисты сборной Мексики

Футболисты сборной Мексики

© AP/Brandon Wade

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Мексики прибыли в Казань для участия в Кубке конфедераций. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"Очередная команда-участница Кубка конфедерации - сборная Мексики - прилетела в Россию, - говорится в сообщении. - Во вторник рейс с командой Хуана Карлоса Осорио (главный тренер - прим. ТАСС) совершил посадку в Казани, где мексиканцы проведут свой первый матч на турнире - против чемпионов Европы португальцев (18 июня)".

Сборная Мексики отправилась в Россию после того, как провела два матча квалификации чемпионата мира - 2018 в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ): против сборных Гондураса (3:0) и США (1:1).

Действующий обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ в седьмой раз принимает участие в Кубке конфедераций. На сегодняшний день только две сборные - Мексика и Бразилия - принимали участие в шести прошедших турнирах. В России мексиканцы - единственная команда, которой уже удавалось выигрывать трофей: они победили на домашнем Кубке конфедераций - 1999.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.

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