Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпион России по борьбе Хизриев готов старт за стартом отстаивать право выступить на ЧМ

Спорт
13 июня, 23:33 UTC+3 НАЗРАНЬ корр. ТАСС, Вероника Советова

Анзор Хизриев, представляющий команду Санкт-Петербурга, стал чемпионом России по вольной борьбе на турнире в Назрани, в финале победив дагестанца Магомедгаджи Нурасулова

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЗРАНЬ, 13 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Новый чемпион России по вольной борьбе в тяжелом весе (125 кг) Анзор Хизриев понимает, что титула сильнейшего в стране на данный момент недостаточно для того, чтобы добиться права выступить на сентябрьском чемпионате мира в Париже. Спортсмен рассказал ТАСС, что готов добиваться его на всех дальнейших международных стартах.

В полуфинале Хизриев, представляющий команду Санкт-Петербурга, выиграл со счетом 2:1 у бывшего чемпиона России осетина Алана Хугаева, а в финале со счетом 3:2 победил дагестанца Магомедгаджи Нурасулова.

"Это мой первый титул чемпиона России, но я хорошо понимаю, что этого достижения недостаточно, чтобы уверенно заявлять о своем праве на участие в чемпионате мира, - отметил Хизриев. - Впереди еще немало международных стартов, надо пройти эти этапы. Я готов, а кому выступить на главном старте года - ковер покажет".

Спортсмен живет в Санкт-Петербурге с пяти лет, куда семья переехала из Веденского района Чечни в годы войны. "Пошел по стопам отца, он тоже занимался борьбой, но в какой-то момент в 10-м классе чуть не бросил, думал мне уже ничего "не светит". И все-таки вернулся, и даже не из-за себя, а из-за братьев - они тоже занимались, и их надо было контролировать в зале. В сборную попал на четвертом курсе военно-медицинской академии, по образованию я - хирург- травматолог", - рассказал борец.

Перед турниром в Назрани Хизриев попробовал себя в баскетболе в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, сыграв в одной команде с трехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Александром Карелиным. "Играли с ним в одной команде, Карелин открылся для меня с неожиданной стороны. Очень хорошо играет".

Чемпионат России завершится в Назрани 14 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
2
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
3
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
4
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
5
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
6
В Москве в ходе несанкционированной акции оппозиции задержали более 130 несовершеннолетних
7
Девушка получила удар током, делая селфи на крыше поезда в Башкирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама