Чемпион России по борьбе Хизриев готов старт за стартом отстаивать право выступить на ЧМ

НАЗРАНЬ, 13 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Новый чемпион России по вольной борьбе в тяжелом весе (125 кг) Анзор Хизриев понимает, что титула сильнейшего в стране на данный момент недостаточно для того, чтобы добиться права выступить на сентябрьском чемпионате мира в Париже. Спортсмен рассказал ТАСС, что готов добиваться его на всех дальнейших международных стартах.

В полуфинале Хизриев, представляющий команду Санкт-Петербурга, выиграл со счетом 2:1 у бывшего чемпиона России осетина Алана Хугаева, а в финале со счетом 3:2 победил дагестанца Магомедгаджи Нурасулова.

"Это мой первый титул чемпиона России, но я хорошо понимаю, что этого достижения недостаточно, чтобы уверенно заявлять о своем праве на участие в чемпионате мира, - отметил Хизриев. - Впереди еще немало международных стартов, надо пройти эти этапы. Я готов, а кому выступить на главном старте года - ковер покажет".

Спортсмен живет в Санкт-Петербурге с пяти лет, куда семья переехала из Веденского района Чечни в годы войны. "Пошел по стопам отца, он тоже занимался борьбой, но в какой-то момент в 10-м классе чуть не бросил, думал мне уже ничего "не светит". И все-таки вернулся, и даже не из-за себя, а из-за братьев - они тоже занимались, и их надо было контролировать в зале. В сборную попал на четвертом курсе военно-медицинской академии, по образованию я - хирург- травматолог", - рассказал борец.

Перед турниром в Назрани Хизриев попробовал себя в баскетболе в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, сыграв в одной команде с трехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Александром Карелиным. "Играли с ним в одной команде, Карелин открылся для меня с неожиданной стороны. Очень хорошо играет".

Чемпионат России завершится в Назрани 14 июня.