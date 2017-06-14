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Сборная Франции по футболу обыграла команду Англии в товарищеском матче

Спорт
14 июня, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Встреча на стадионе "Сен-Дени" завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев

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© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу победила команду Англии со счетом 3:2 в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже.

Мячи в составе хозяев забили Самуэль Юмтити (22-я минута), Джибриль Сидибе (43) и Усман Дембеле (78), у гостей дублем отличился Гарри Кейн (9, 48 - с пенальти).

На 47-й минуте французский защитник Рафаэль Варан был удален с поля, получив красную карточку.

В другом товарищеском матче сборные Швеции и Норвегии сыграли вничью - 1:1.

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