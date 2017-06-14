Непобедимые: ЦСКА в шестой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ

ХИМКИ, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА одержали победу в третьем решающем матче финальной серии Единой лиги ВТБ и в шестой раз подряд стали обладателями титула чемпиона. Всего же армейцы побеждали в восьми розыгрышах турнира из девяти, включая промо-кубок в 2008 году.

Лишь в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в единственном финальном матче тот же ЦСКА со счетом 66:64. "Химки" во второй раз стали серебряным призером Единой лиги ВТБ.

"Химки" задачу на сезон выполнили еще до старта финала, получив путевку в Евролигу на следующий сезон. Возможно поэтому, в финальной серии подмосковные баскетболисты не смогли составить достойной конкуренции ЦСКА. Серия закончилась всухую со счетом 3-0. Третий матч финала в Химках закончился разгромом хозяев - 72:95.

Баскетболисты ЦСКА в третий раз в истории лиги сумели выиграть финальную серию, не проиграв ни одной встречи. Ранее со счетом 3-0 армейцы побеждали в финале сезоне-2013/14 "Нижний Новгород", а в сезоне-2014/15 - "Химки".

"Большой интриги в финале не получилось, но это не наша проблема. Мы не в школе, чтобы ставить оценки, по отношению к ЦСКА мерило одно - выиграли мы Евролигу или нет. Это не очень справедливо", - сказал президент армейского клуба Андрей Ватутин.

Кроме того, ЦСКА в 24-й раз стал чемпионом России, победитель первенства страны сейчас определяется в рамках Единой лиги. Данный титул чемпиона страны стал 15-м подряд для ЦСКА, в свою очередь, "Химки" в девятый раз стали серебряным призером чемпионата России. Стоит отметить, что молодежная команда ЦСКА также стала чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ сезона-2016/17, обыграв в финале "Химки-2" (70:61). ЦСКА-2 завоевал третий свой титул в молодежной лиге.

Индивидуальные награды сезона

Индивидуальные награды сезона между собой также разделили представители двух клубов, располагающихся на Ленинградском шоссе. Защитник "Химок" Алексей Швед стал самым ценным игроком регулярного чемпионата. Наставник ЦСКА Димитрис Итудис получил звание тренера года, а самым ценным игроком плей-офф был признан французский защитник ЦСКА Нандо Де Коло. В прошлом году MVP плей-офф также стал армейский игрок - Милош Теодосич.

"Это большая честь для меня, быть тренером такого великого клуба, - сказал ТАСС Итудис. - В Единой лиге мы одержали 27 побед в последних 28 матчах плей-офф. Это о многом говорит".

Открытием завершившегося сезона можно назвать "Зенит". Молодой клуб из Санкт-Петербурга дошел до полуфинала и вел 2-0 в серии с "Химками", но не справился со снайперским талантом Шведа. Также стоит отметить дебютанта Единой лиги "Парму". У пермского клуба лучшая средняя посещаемость в турнире - 5,1 тысяч зрителей за игру.

В свою очередь, "Химки" впервые в истории лиги смогли отыграть отставание в серии 0-2 и победить "Зенит" в полуфинале плей-офф.

В символическую пятерку регулярного сезона вошли: Швед ("Химки"), Де Коло (ЦСКА), Сергей Карасев ("Зенит"), Николас Миннерат ("Автодор") и Фрэнк Элегар ("Енисей").

Теодосич еще не определился со своим будущим

По словам лидера ЦСКА Милоша Теодосича, сезон для армейцев получился отличным, но сложным. В Евролиге ЦСКА стал бронзовым призером, обыграв в матче за третье место испанский "Реал".

"Мы провели отличный сезон, который был очень сложным, учитывая новый формат Евролиги. К сожалению, там победить не удалось, но тем важнее успех в Единой лиге ВТБ, - сказал Теодосич. - Теперь я хочу хорошо отдохнуть и принять решение, где продолжать карьеру. На данный момент я нахожусь в раздумье".

Как стало известно ТАСС, к Теодосичу проявляют интерес клубы Национальной баскетбольной ассоциации "Майами", "Бруклин" и "Сакраменто".