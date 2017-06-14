Путин сообщил, что занимается спортом каждый день

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что делает спортивные упражнения каждый день без перерывов. Данный фрагмент интервью главы российского государства из нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна был показан во вторник на кабельном канале Showtime.
"Сначала - упражнения, затем - бассейн", - отметил российский лидер. Он добавил, что занимается каждый день.
Стоун поинтересовался, приходят ли Путину интересные мысли, когда он плавает. Путин ответил: "Да нет, всякая чушь в голову приходит". Он признался также, что дзюдо помогает ему выбрасывать адреналин.
Президент России также сообщил, что занимается дзюдо без тренера. "Тренер нужен тем людям, которые собираются выступать на соревнованиях, я это делаю в качестве физкультуры. Всю жизнь этим занимался. С 13-14 лет, никогда не прерывался", - пояснил Путин.