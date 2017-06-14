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Строительство стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге завершится в конце года

Спорт
14 июня, 7:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам Министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, на текущем этапе "Екатеринбург-Арена" перешла на уровень внутренних работ

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Возведение купола во время реконструкции Центрального стадиона ("Екатеринбург Арена") для чемпионата мира по футболу 2018 года. Декабрь 2016 года

Возведение купола во время реконструкции Центрального стадиона ("Екатеринбург Арена") для чемпионата мира по футболу 2018 года. Декабрь 2016 года

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Строительство стадиона "Екатеринбург-Арена", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, завершится в конце текущего года. Об этом ТАСС сообщил Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Чемпионат мира по футболу в России стартует 14 июня 2018 года. "Думаю, что к концу года стадион уже будет готов. В марте - апреле 2018 года будем принимать выставочные игры. Нам сказали, что в них может принять участие и национальная команда России", - сообщил Рапопорт.

"На текущем этапе арена перешла на уровень внутренних работ, - продолжил собеседник ТАСС. - Виталий Мутко, когда говорил о готовности субъектов, назвал нас третьими. Это соответствует действительности. Четкий контроль со стороны руководителя области Евгения Куйвашева".

"Как и вся страна, мы впервые принимаем чемпионат мира. Нас пригласили на игры Кубка конфедераций в Санкт-Петербург и Сочи, чтобы посмотреть на работу, связанную с безопасностью, гостеприимством, сервисом. В том числе посмотрим на действия стюардов, потому что к их подготовке несколько иные требования. У нас все идет четко по плану, сомнений в том, что мы не подведем, нет", - считает Министр физической культуры и спорта Свердловской области.

"Уникальным местом у нас станет фан-зона, которая будет вынесена из центра города в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Фан-зона будет рассматриваться, как наследие для этой парковой зоны. Понимание по ней также имеется, логистика ясная. Многие моменты мы вынесли для себя после чемпионата мира - 2014 в Бразилии, речь идет о комфорте, доступности и безопасности", - заключил Рапопорт.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа. Матчи Кубка конфедераций-2017 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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