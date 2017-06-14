Автобус довезет гостей Кубка конфедераций из Пулково до центра Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Маршрут автобуса 39Э в Петербурге, который следовал из Пулково до ближайшей станции метро "Московская", продлевается для удобства гостей Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе городской компании "Пассажиравтотранс".

"На период проведения соревнований Кубка конфедераций - 2017 для удобства гостей Петербурга трасса маршрута №39Э "станция метро "Московская" - аэропорт "Пулково" продлевается до центра города. С 15 июня по 4 июля (кроме дней проведения матчей - 17, 22, 24 июня и 2 июля) автобус будет следовать до площади Восстания", - говорится в сообщении.

Автобус будет делать остановки на площади Победы и у станций метро "Московская" и "Парк Победы". Интервал движения составит 20-30 минут. Оплата проезда осуществляется в обычном порядке разовым билетом, электронными проездными, а также банковскими картами.

В компании обратили внимание на то, что в дни проведения матчей маршрут №39Э будет закрыт. Для болельщиков, прибывающих в аэропорт, в круглосуточном режиме будут курсировать шаттлы маршрута S1, следующие также до площади Восстания. Проезд в этих автобусах будет бесплатным по билету зрителя.

Ранее в связи с проведением Кубка конфедераций изменился график работы петербургского метрополитена. В дни матчей станции будут работать дольше обычного.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Санкт- Петербурге состоятся четыре игры, в том числе матч-открытие и финал. Встречи пройдут на стадионе "Санкт-Петербург", вместимость которого составляет около 68 тысяч зрителей.