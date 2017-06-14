Каспарайтис и Николишин стали ассистентами Христича в хоккейном клубе "Эдинбург"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис и чемпион мира Андрей Николишин стали помощниками главного тренера клуба Британской элитной хоккейной лиги "Эдинбург" Дмитрия Христича. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Каспарайтис и Николишин будут отвечать за поиск и рекрутинг новых хоккеистов для британской команды. Христич, который становился чемпионом мира в составе сборной СССР и дважды вызывался на Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), был назначен главным тренером "Эдинбурга" ранее в июне.

"Для меня честь то, что двое моих друзей будут мне помогать. Мы будем работать вместе, чтобы найти правильных игроков. Теперь у нас есть "глаза" в трех разных регионах, которые ведут поиск лучших хоккеистов, чтобы мы могли построить сильную команду на следующий сезон", - заявил Христич.

Сам Христич в первую очередь будет сфокусирован на поиске игроков в Европе. Каспарайтис будет отвечать за Северную Америку, а Николишин - за Россию.

Каспарайтис является олимпийским чемпионом 1992 года в составе сборной СНГ. Он провел 863 матча в НХЛ, выступая за "Питтсбург", "Айлендерс", "Колорадо" и "Рейнджерс", и набрал 163 очка (27 шайб + 136 передач). Николишин стал чемпионом мира в 1993 году в составе сборной страны и серебряным призером Олимпиады-2002. В НХЛ он провел 628 встреч в составе "Хартфорда" (нынешнее название - "Каролина"), "Вашингтон", "Чикаго" и "Колорадо", в которых набрал 280 (93+187) очков.