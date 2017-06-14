Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России по футболу проводит открытую тренировку в полном составе в Москве

Спорт
14 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Занятие началось в 11:30 мск на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты сборной России в полном составе проводят открытую для зрителей тренировку в рамках подготовки к Кубку конфедераций.

Занятие началось в 11:30 мск на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве.

В четверг российская сборная будет также заниматься на "ВЭБ-Арене". 15 июня команда вылетит в Санкт-Петербург на первый матч турнира с новозеландцами.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
4
Обвиняемая в подготовке теракта в Ростове-на-Дону планировала самоподрыв
5
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
6
Собянин открыл в Москве продовольственную круглогодичную ярмарку
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама