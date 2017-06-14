Сборная России по футболу проводит открытую тренировку в полном составе в Москве

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты сборной России в полном составе проводят открытую для зрителей тренировку в рамках подготовки к Кубку конфедераций.
Занятие началось в 11:30 мск на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве.
В четверг российская сборная будет также заниматься на "ВЭБ-Арене". 15 июня команда вылетит в Санкт-Петербург на первый матч турнира с новозеландцами.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).