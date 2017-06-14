Сборная России по футболу проводит открытую тренировку в полном составе в Москве

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты сборной России в полном составе проводят открытую для зрителей тренировку в рамках подготовки к Кубку конфедераций.

Занятие началось в 11:30 мск на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве.

В четверг российская сборная будет также заниматься на "ВЭБ-Арене". 15 июня команда вылетит в Санкт-Петербург на первый матч турнира с новозеландцами.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).