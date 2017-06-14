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Гамула покинул пост старшего тренера молодежной футбольной команды "Ростов"

Спорт
14 июня, 13:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Специалист заявил, что пока у него нет предложений о работе

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Игорь Гамула

Игорь Гамула

© fc-rostov.ru

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игорь Гамула покинул пост старшего тренера молодежной футбольной команды "Ростов". Об этом специалист сообщил ТАСС.

В прошедшем сезоне "Ростов" занял 12-е место в чемпионате России среди молодежных команд.

"Я покинул пост главного тренера молодежной команды. Такое решение приняло руководство. У меня никаких обид нет, всему приходит конец, я и так столько лет в клубе. Кто-то рад, кому-то грустно, кому-то все равно", - заявил Гамула.

"Хочется пожелать "Ростову" удачи. Планке, которую поднял Курбан Бекиевич (Бердыев, бывший тренер ростовской команды. - Прим. ТАСС), тяжело соответствовать, но я уверен, что у руководства клуба и Леонида Станиславовича Кучука, пришедшего на место Бердыева, все получится. Хочу выразить слова благодарности всем руководителям, футболистам, персоналу, болельщикам и всем причастным к команде людям", - добавил он.

"Есть ли предложения? Меня только уволили. Могу пойти вагоны разгружать, могу пойти копать. Я же не (Роберто) Манчини (новый главный тренер санкт-петербургского "Зенита". - Прим. ТАСС) и не Бердыев", - резюмировал собеседник агентства.

Гамула работал в "Ростове" с 2011 года. Помимо работы в молодежной команде, он занимал пост тренера-селекционера, а также был исполняющим обязанности главного тренера первой команды после увольнения Миодрага Божовича и до назначения Бердыева.

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