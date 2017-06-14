"Урал" подписал контракт с вратарем Ярославом Годзюром

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Российской футбольной премьер-лиги "Урал" заключил контракт с вратарем Ярославом Годзюром. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь "Урала" Никита Медведевских.

"Наш клуб заключил контракт с 32-летнем вратарем Ярославом Годзюром. Это очень опытный голкипер, он долго играл за "Терек" (нынешнее название "Ахмат"), в том числе в основном составе", - сказал Медведевских.

Годзюр выступал за "Ахмат" с 2008 по 2017 год.