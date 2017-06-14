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"Урал" подписал контракт с вратарем Ярославом Годзюром

Спорт
14 июня, 13:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июня. /ТАСС

Ранее футболист выступал за грозненский "Ахмат"

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Ярослав Годзюр

Ярослав Годзюр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Российской футбольной премьер-лиги "Урал" заключил контракт с вратарем Ярославом Годзюром. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь "Урала" Никита Медведевских.

"Наш клуб заключил контракт с 32-летнем вратарем Ярославом Годзюром. Это очень опытный голкипер, он долго играл за "Терек" (нынешнее название "Ахмат"), в том числе в основном составе", - сказал Медведевских.

Годзюр выступал за "Ахмат" с 2008 по 2017 год.

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