Новозеландский футболист Барбарусес назвал полезным опытом период выступления за "Аланию"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес считает, что период выступления за владикавказскую "Алания" был полезным опытом в его карьере. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Барбарусес выступал за владикавказскую "Аланию" в сезоне-2011/12. В 13 матчах он забил два мяча.

"Алания" тогда играла в первом дивизионе, футбол там был очень силовой, много борьбы. Мне был всего 21 год, и это был очень полезный опыт для меня", - сказал Барбарусес.

"Я помню тренера Владимира Газзаева, а из игроков - Арсена Хубулова и Тамаша Пришкина, с которым я поддерживаю отношения", - добавил форвард.

Барбарусес приехал в Россию в составе сборной Новой Зеландии для участия в Кубке конфедераций. В субботу в матче открытия турнира новозеландцы сыграют со сборной России в Санкт-Петербурге.