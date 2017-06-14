Россиянки Тимошинина и Белова стали вторыми в синхронных прыжках в воду с вышки на ЧЕ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова заняли второе место в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Спортсменки показали результат 297 баллов.

Победительницами стали британки Руби Бауэр и Фиби Бэнкс (299,19), третий результат у украинок Валерии Люлько и Софьи Лыскун (288,96).

Чемпионат Европы завершится 18 июня.