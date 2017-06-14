ФК "Локомотив" продлил контракт с защитником Михаликом до конца сезона-2017/18

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил контракт с защитником Тарасом Михаликом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца сезона-2017/18.

"Рад, что мое время в "Локомотиве" продолжается и наше расставание с болельщиками не будет долгим, - сказал Михалик. - Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы".

Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года. В составе железнодорожников украинец стал двукратным обладателем Кубка России, бронзовым призером чемпионата страны.