Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Локомотив" продлил контракт с защитником Михаликом до конца сезона-2017/18

Спорт
14 июня, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В составе железнодорожников украинец стал двукратным обладателем Кубка России, бронзовым призером чемпионата страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тарас Михалик (справа)

Тарас Михалик (справа)

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил контракт с защитником Тарасом Михаликом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца сезона-2017/18.

"Рад, что мое время в "Локомотиве" продолжается и наше расставание с болельщиками не будет долгим, - сказал Михалик. - Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы".

Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года. В составе железнодорожников украинец стал двукратным обладателем Кубка России, бронзовым призером чемпионата страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
4
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
5
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
6
Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама