ВФСО "Динамо" подтвердило участие хоккейного клуба в чемпионате КХЛ

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" подтвердило участие хоккейного клуба в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба, заместитель председателя общества Сергей Федоров.
Ранее ВФСО "Динамо" направляло заявку в КХЛ на участие в чемпионате сезона-2017/18. Клуб будет входить в структуру ООО "Хоккейный клуб "Динамо".
"В целом могу сказать, что все хорошо. Все будут участвовать, все будут работать", - сказал Федоров.