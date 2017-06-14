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ВФСО "Динамо" подтвердило участие хоккейного клуба в чемпионате КХЛ

Спорт
14 июня, 19:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ранее ВФСО "Динамо" направляло заявку в КХЛ на участие в чемпионате сезона-2017/18

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" подтвердило участие хоккейного клуба в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба, заместитель председателя общества Сергей Федоров.

Ранее ВФСО "Динамо" направляло заявку в КХЛ на участие в чемпионате сезона-2017/18. Клуб будет входить в структуру ООО "Хоккейный клуб "Динамо".

"В целом могу сказать, что все хорошо. Все будут участвовать, все будут работать", - сказал Федоров.

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