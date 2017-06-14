Более 60 спортсменов примут участие в чемпионате России по аквабайку

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Участниками чемпионата России по аквабайку станут более 60 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер турнира Михаил Ершов.

Национальное первенство по аквабайку стартует 14 июня в городе Конаково (Тверская область).

"В России за развитие этого вида спорта и проведение чемпионата отвечает Федерация водно-моторного спорта, являющаяся преемницей аналогичной организации в СССР. В этом году уже совершенно точно участников будет больше, чем на прошлогодних соревнованиях в Твери. Если в прошлом году участие в чемпионате России приняло около 40 человек, в этом году мы ожидаем порядка 60 спортсменов, и это хороший результат. В последнее время в стране все больше энтузиастов, которые тренируются и набирают обороты, у нас складывается благоприятная ситуация и появляются энтузиасты, которые проводят свои турниры", - отметил Ершов.

"По отзывам коллег всем понравилось, как был проведен чемпионат в прошлом году. В течение года мы старались популяризировать этот вида спорта в стране. Надеюсь, что наша работа даст свои результаты", - добавил он.

Участники турнира будут соревноваться в нескольких классах - кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков за две минуты). Соревнования проводятся в нескольких возрастных категориях - юниоры до 14 и 18 лет будут соревноваться в кольцевых гонках и слаломе, юниоры до 15 и 18 лет - во фристайле. Основные соревнования состоятся между совершеннолетними участниками.

Чемпионат России завершится 18 июня.