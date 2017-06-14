"Динамо" подписало контракт с футболистом Вандерсоном

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с нападающим Вандерсоном, который ранее выступал за "Краснодар". Об этом сообщается на официальном сайте столичной команды.
О подробностях соглашения с 31-летним бразильцем не сообщается. В "Динамо" Вандерсон будет выступать под 14-м номером.
"У меня истекал договор с "Краснодаром", появилось несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с "Динамо", - сказал Вандерсон. - Я очень благодарен руководителям бело-голубых за предоставленную возможность выступать в таком большом клубе, как "Динамо", о богатой истории которого говорят хотя бы две звезды над эмблемой. Буду стараться отблагодарить за доверие своей игрой на футбольном поле, приложу максимум усилий, чтобы приносить команде пользу, а болельщикам - радость".
Вандерсон перешел в "Краснодар" в 2012 году. В составе "быков" бразильский форвард стал бронзовым призером чемпионата России (2014/15), выходил в финал Кубка страны (2013/14). Игрок является лучшим бомбардиром в истории краснодарской команды (50 голов в 155 матчах).