Российские гандболисты обыграли словаков в матче отбора ЧЕ-2018

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Словакии со счетом 25:24 в гостях в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года.
В шестой отборочной группе лидирует сборная Швеции, которая досрочно обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы, набрав восемь очков. У российской сборной четыре балла, у черногорцев - шесть, у словаков - два. Следующий матч россияне проведут дома против команды Черногории 17 июня.
В финальный турнир, который пройдет в январе следующего года в Хорватии, выходят по две команды из семи отборочных групп, а также сборная, имеющая лучшие показатели среди занявших третьи места.
Сборная России принимала участие во всех 12 финальных турнирах чемпионатов Европы, проводящихся с 1994 года, а в 1996 году выиграла золотые медали. В 1994 и 2000 годах российская команда уступала в финалах шведам, которые побеждали на турнире чаще других - четырежды.