Сборная Португалии по футболу прибыла в Россию для участия в Кубке конфедераций

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КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Португалии прибыли в Россию для участия в Кубке конфедераций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Самолет с командой приземлился в среду в международном аэропорту Казани. Сборная Португалии вышла из специального выхода терминала казанского аэропорта и футболистов уже ждал автобус до гостиницы.
В составе чемпионов Европы 2016 года прилетел форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду, который является капитаном команды и самым титулованным игроком в ее составе. 32-летний футболист является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами Мексики (18 июня, "Казань-Арена"), России (21 июня, стадион "Спартак") и Новой Зеландии (24 июня, стадион "Санкт-Петербург"). В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.