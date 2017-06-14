"Краснодар" и "Спартак" сыграют в третьем туре чемпионата России по футболу 31 июля

Полиция Сан-Франциско сообщила, что инцидент со стрельбой не связан с терроризмомПроисшествия 14 июня, 23:33
"Краснодар" и "Спартак" сыграют в третьем туре чемпионата России по футболу 31 июляСпорт 14 июня, 23:23
Игорь Денисов не ведет переговоров с "Зенитом" и связывает свое будущее с ФК "Локомотив"Спорт 14 июня, 23:10
Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимостиПолитика 14 июня, 23:00
Мамиашвили поблагодарил Евкурова за организацию чемпионата России по борьбе в НазраниСпорт 14 июня, 22:49
Сборная Португалии по футболу прибыла в Россию для участия в Кубке конфедерацийСпорт 14 июня, 22:43
"Динамо" подписало контракт с футболистом ВандерсономСпорт 14 июня, 22:33
Силуанов: решение ФРС повысить ставку не окажет существенного влияния на экономику РФЭкономика и бизнес 14 июня, 22:21
Крамник обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в СтавангереСпорт 14 июня, 21:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футбольные клубы "Спартак" и "Краснодар" проведут матч третьего тура чемпионата России в понедельник 31 июля. Об этом сообщается на официальном сайте краснодарской команды.
Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие-Арена" и начнется в 20:30 мск.
В первом туре "Краснодар" в Казани встретится с "Рубином" (16 июля, 17:30), во втором на своем поле примет "Тосно" (22 июля, 20:00). Матч четвертого тура "быки" на своем поле проведут против екатеринбургского "Урала" (6 августа, 20:00), пятого - в гостях против грозненского "Ахмата" (10 августа, 17:30), шестого - дома против пермского "Амкара" (13 августа, 20:00), седьмого - в гостях против "Ростова" (20 августа, 20:00), восьмого - дома против московского "Динамо" (27 августа, 20:00).