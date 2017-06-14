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"Краснодар" и "Спартак" сыграют в третьем туре чемпионата России по футболу 31 июля

Спорт
14 июня, 23:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Встреча пройдет в понедельник на стадионе "Открытие-Арена" и начнется в 20:30 мск

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Игроки "Спартака" Александр Самедов и "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева направо) в матче чемпионата России по футболу

Игроки "Спартака" Александр Самедов и "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева направо) в матче чемпионата России по футболу

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футбольные клубы "Спартак" и "Краснодар" проведут матч третьего тура чемпионата России в понедельник 31 июля. Об этом сообщается на официальном сайте краснодарской команды.

Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие-Арена" и начнется в 20:30 мск.

В первом туре "Краснодар" в Казани встретится с "Рубином" (16 июля, 17:30), во втором на своем поле примет "Тосно" (22 июля, 20:00). Матч четвертого тура "быки" на своем поле проведут против екатеринбургского "Урала" (6 августа, 20:00), пятого - в гостях против грозненского "Ахмата" (10 августа, 17:30), шестого - дома против пермского "Амкара" (13 августа, 20:00), седьмого - в гостях против "Ростова" (20 августа, 20:00), восьмого - дома против московского "Динамо" (27 августа, 20:00).

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