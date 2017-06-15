В Москве в дни Кубка конфедераций запустят 50 туристических автобусов

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полсотни пассажирских автобусов Setra с логотипом ГУП "Мосгортранс" будут перевозить туристов в Москве в дни Кубка конфедераций по футболу. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
"Автобусы туристического класса были приобретены по поручению мэра Москвы. Оператором автобусов был выбран ГУП "Мосгортранс", - сказал он.
По словам замминистра транспорта РФ Николая Асаула, в Москве в четверг "начала работу система бесплатного общественного транспорта в рамках Кубка конфедераций". "Помимо общественного регулярного (транспорта) возникла необходимость закупить автобусы и туристического класса. У нас в стране большой дефицит такого рода автобусов. Сегодня этот пробел восполняется", - добавил он.
Ликсутов добавил, что зрители Кубка конфедераций смогут бесплатно пользоваться наземным городским транспортом, работающим в районе стадиона "Спартак", а также вблизи вокзалов, аэропортов и транспортно-пересадочных узлов. Проезд болельщиков в дни матчей обеспечат более 300 автобусов, троллейбусов и трамваев, отмеченных соответствующими стикерами.
Специально для гостей Кубка конфедераций проезд на 18 маршрутах, которые связывают крупные транспортно-пересадочные узлы и обеспечивают доступность стадиона "Спартак", будет бесплатным.
Для зрителей из других городов и стран Мосгортранс также организует два экспрессных маршрута. На них пассажиры смогут добраться до спортивной площадки от аэропорта Шереметьево и станции метро "Аэропорт".
Воспользоваться правом бесплатного проезда можно в день соревнований - как перед его началом, так и в течение нескольких часов после окончания. Для этого зрителям необходимо иметь при себе паспорт болельщика и билет на матч (обычный или электронный), которые следует предъявить контролеру при входе в транспорт.
В дни подготовки и проведения футбольного мероприятия для волонтеров и представителей Международной федерации футбола организован бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях. Аккредитованные сотрудники могут попасть в транспорт по специальным билетам. Для бесплатного проезда они должны иметь при себе документы, подтверждающие аккредитацию ФИФА.
По словам Лискутова, для обеспечения транспортной безопасности мэрией совместно с Минтрансом РФ был разработан специальный план.
"Транспортная инфраструктура полностью готова к проведению данных соревнований. Большое внимание уделялось вопросам безопасности, антитеррористической защищенности. У нас разработан очень большой план по обеспечению транспортной безопасности. Мы проводили различные учения, тренировки, имитацию разных ситуаций", - сказал Ликсутов.
"На сегодняшний день у нас допущено пять компаний такси, которые аккредитованы и имеют право заезжать на инфраструктуру, задействованную в проведении мероприятий. Аккредитация еще открыта. Думаю, за сегодняшний день какие-то компании (еще) присоединятся. От лица Министерства транспорта скажу, что мы готовы к проведению Кубка конфедераций", - добавил Ликсутов.
Лискутов отметил, что в ходе подготовки настраивалась система информирования москвичей и туристов. Для этого в зданиях вокзалов и аэропортов, на станциях метро и на остановках общественного транспорта размещена дополнительная навигационная информация. В метро и на Московском центральном кольце установлены информационные стойки, выпущены бесплатные карманные карты-схемы метро и специальные справочники "Московский транспорт".
Информационные сообщения в метро и на вокзалах переведены на иностранный язык. Работники транспортного комплекса прошли обучение английскому языку и готовы профессионально общаться с иностранными гостями столицы.
"Бесперебойное функционирование городского транспорта обеспечат временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе и уже существующие постоянные полосы для общественного транспорта", - сказал заместитель мэра.
Для перевозки болельщиков также организованы 3 маршрута шаттла на базе городского перевозчика ГУП "Мосгортранс". Также будет добавлено необходимое количество парковочных мест на территории, прилегающей к стадиону "Спартак".
"Наши сотрудники имеют весь необходимый набор знаний и компетенций, чтобы эти соревнования прошли в столице на самом высоком уровне. Мэр Москвы поставил нам задачу обеспечить всех болельщиков и гостей соревнований максимально безопасным и комфортным транспортом. Уверен, что жители и гости города смогут с комфортом передвигаться по городу во время спортивных соревнований", - отметил Ликсутов.
Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.