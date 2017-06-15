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Казань примет чемпионат Европы по триатлону в 2019 году

Спорт
15 июня, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Бюро Европейского союза триатлона единогласно выбрало Казань местом проведения турнира

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Соревнования по триатлону

Соревнования по триатлону

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по триатлону (спринт) 2019 года пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Федерации триатлона России.

Заявка Казани была представлена в среду в австрийском Китцбюэле министром спорта Республики Татарстан Владимиром Леоновым. Бюро Европейского союза триатлона единогласно выбрало Казань местом проведения чемпионата Европы.

Триатлон - вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.

Чемпионат Европы по триатлону в 2017 году пройдет в Дюссельдорфе с 24 по 25 июня.

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