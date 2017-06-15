РФС проявляет интерес к тестированию системы видеопомощи арбитру

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский футбольный союз (РФС) проявляет явную заинтересованность в том, чтобы стать участником тестирования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом на брифинге журналистам сообщил глава департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер.
Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня.
"16 ассоциаций участвуют в тестировании этой системы. РФС проявил заинтересованность, они здесь, наблюдают за процессом. Когда речь пойдет о непосредственном внедрении системы в России, лучше спросить у РФС. Я не могу комментировать те вещи, за которые я не отвечаю", - сказал Холсмюллер.
Кубок конфедераций стартует 17 июня. В матче открытия в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии.