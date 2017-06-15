Министр спорта Колобков вручил выпускникам школ золотые знаки отличия ГТО

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков вручил золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) выпускникам общеобразовательных школ страны, успешно выполнившим нормативы. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония состоялась в четверг в здании Минспорта РФ в Москве. Золотых знаков отличия ГТО были удостоены лучшие воспитанники лицеев и школ Москвы, Московской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей. Также в числе награжденных - выпускницы пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ.

"Комплекс ГТО - один из самых важных проектов Министерства спорта в стране, - сказал Колобков. - Хотелось бы пожелать выпускникам школ, чтобы спорт и дальше оставался в их жизни".

С 2015 года обладатели золотых знаков отличия комплекса ГТО имеют возможность воспользоваться правом начисления дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 11 тысяч абитуриентов. В этом году правом на начисление дополнительных баллов смогут воспользоваться свыше 45 тысяч абитуриентов.