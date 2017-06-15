"Нефтехимик" погасил задолженность перед игроками за сезон-2016/17

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Нефтехимик" в полном объеме погасил задолженность по зарплате перед игроками за прошлый сезон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее КХЛ сообщила о том, что 12 клубов лиги имеют задолженность перед игроками по оплате труда, индивидуальным и командным премиям. Клубы должны погасить долги до 1 июля, в противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности.
"Хоккейный клуб "Нефтехимик" в полном объеме погасил задолженность по оплате труда за сезон-2016/17", - говорится в сообщении.
Ранее генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский сообщил ТАСС, что клуб погасил долги перед игроками, тренерами и сотрудниками команды. Также задолженность погасил и хабаровский "Амур".