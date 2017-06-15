Губернатор Ростовской области: Спартакиада учащихся объединила детей со всей России

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Спартакиада учащихся России объединила детей со всей страны. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на торжественной церемонии открытия соревнований.
"Спартакиада объединила детей со всей России, - сказал Голубев. - Спорт на Дону - традиция, которая существует очень давно, и, главное, ее продолжают соблюдать. Сегодня, когда регион готовится к мировому событию - чемпионату мира 2018 года, многие виды спорта, не только футбол, получают новое динамичное развитие, новое дыхание".
Торжественная церемония открытия восьмой летней Спартакиады учащихся состоялась в Ростове-на-Дону 14 июня. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.