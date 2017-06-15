МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу встретилась с воспитанниками детских домов, участниками ХII открытых Всероссийских соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Встреча прошла в четверг в Москве перед вылетом национальной команды в Санкт-Петербург на матч открытия Кубка конфедераций со сборной Новой Зеландии.

Все футболисты и главный тренер сборной Станислав Черчесов пообщались с детьми, раздали автографы, сделали совместные фотографии. Кроме того, в конце встречи игроки подарили гостям экипировку сборной России, а дети пожелали им удачи на предстоящем Кубке конфедераций.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.