Сборная России по футболу прилетела в Петербург на матч Кубка конфедераций

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу прилетела в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Футболистов встретила солнечная погода и теплая для Северной столицы температура +17 градусов по Цельсию.
В субботу 17 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится первая встреча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.
Сборные России и Новой Зеландии сыграют в группе А вместе с командами Португалии и Мексики. В группе В выступят команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.