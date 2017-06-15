Сборная России по футболу прилетела в Петербург на матч Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу прилетела в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Футболистов встретила солнечная погода и теплая для Северной столицы температура +17 градусов по Цельсию.

В субботу 17 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится первая встреча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.

Сборные России и Новой Зеландии сыграют в группе А вместе с командами Португалии и Мексики. В группе В выступят команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.