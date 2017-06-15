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Россиянка Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ЧЕ

Спорт
15 июня, 19:28 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Золото впервые в карьере завоевала украинка Анна Письменская

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россиянка Кристина Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.

22-летняя спортсменка в финале набрала 285,55 балла. 17-летняя Екатерина Некрасова стала восьмой (265,70).

Золото впервые в карьере завоевала украинка Анна Письменская (303,30). Второе место заняла швейцарка Мишель Хаймберг (293,25), бронза в активе еще одной украинской прыгуньи в воду Анастасии Недобиги (291,65).

Чемпионат Европы завершится 18 июня.

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