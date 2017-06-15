Россиянка Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ЧЕ

Губернатор Ставрополья встретился с пострадавшими от паводка жителями села КраснокумскоеОбщество 15 июня, 19:29
"Прямая линия" Путина: без рекордов, но по делу и не без иронииПолитика 15 июня, 19:26
Экипаж Каргинова не выступит на ралли "Шелковый путь" - 2017Спорт 15 июня, 19:23
Консенсус-прогноз: эксперты уверены в снижении ключевой ставки ЦентробанкаЭкономика и бизнес 15 июня, 19:22
Краснов: чемпионат России по аквабайку отличается высоким уровнем конкуренцииСпорт 15 июня, 19:21
Итальянец Раньери стал главным тренером французского футбольного клуба "Нант"Спорт 15 июня, 19:18
Сенат США ужесточает санкции в отношении РФ и ограничивает право Белого дома их отменитьМеждународная панорама 15 июня, 19:14
Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея БаталоваКультура 15 июня, 19:08
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал камерунца Сокуджу на первой минуте бояСпорт 15 июня, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россиянка Кристина Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
22-летняя спортсменка в финале набрала 285,55 балла. 17-летняя Екатерина Некрасова стала восьмой (265,70).
Золото впервые в карьере завоевала украинка Анна Письменская (303,30). Второе место заняла швейцарка Мишель Хаймберг (293,25), бронза в активе еще одной украинской прыгуньи в воду Анастасии Недобиги (291,65).
Чемпионат Европы завершится 18 июня.