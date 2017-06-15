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Сидорова стала второй в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло

Спорт
15 июня, 21:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Она показала результат 4,75 метра, для спортсменки этап в Норвегии стал вторым международным стартом сезона, ранее Сидорова на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме стала четвертой

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Победительница чемпионата Европы 2014 года по легкой атлетике в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 4,75 метра.

Победила кубинка Ярислей Сильва (4,81), третьей стала Лиза Рыжих из Германии (4,65).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Для Сидоровой этап в Осло стал вторым международным стартом сезона. Ранее спортсменка стала четвертой на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, показав такой же результат. Затем россиянка планирует выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (18 июня).

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