Футболисту сборной Мексики после тренировки в Казани подарили тюбетейку

Игрок сборной Мексики по футболу Карлос Сальседо во время тренировки в преддверии Кубка конфедераций © Максим Туманов/ТАСС

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Мексики по футболу Карлос Сальседо после тренировки в Казани получил в подарок тюбетейку, передает корр. ТАСС с места событий.

Сборная Мексики прибыла в Казань во вторник для участия в Кубке конфедераций. "Мы еще не успели посмотреть Казань, но из того, что увидели, уже можно сказать, что это очень красивый город", - сказал футболист. После этого корреспондентка подарила ему тюбетейку - головной убор тюркских народов, распространенный в Казани.

Сальседо добавил, что команда воодушевлена предстоящими играми. "Мы все очень мотивированы на победу", - добавил он.

Сборная Мексики сыграет на групповом этапе Кубка конфедераций 18 июня с командой Португалии ("Казань- Арена"), 21 июня со сборной Новой Зеландии ("Фишт", Сочи), 24 июня с командой России ("Казань-Арена").

Мексиканцы в седьмой раз примут участие в Кубке конфедераций. На этом турнире сборная Мексики - единственная команда, которой удавалось выигрывать трофей: она победила на домашнем турнире в 1999 году.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.