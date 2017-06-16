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Женская сборная России по баскетболу стартует на чемпионате Европы в Чехии

Спорт
16 июня, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Перед командой Александра Васина стоит задача-минимум - войти в пятерку лучших команд турнира, что позволит завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года

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Защитник женской сборной России по баскетболу Елена Беглова (слева)

Защитник женской сборной России по баскетболу Елена Беглова (слева)

© EPA/Tibor Illyes

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд стартует в пятницу в Чехии. Сборная России является одним из фаворитов турнира, хотя и не выигрывала медали на двух предыдущих первенствах.

На турнире выступят 16 команд, разбитые на предварительном этапе на четыре группы. Сборная России в группе D на "Краловка-Арене" в Праге сыграет с командами Латвии (16 июня), Бельгии (17 июня) и Черногории (19 июня). Победители групп выходят в 1/4 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, 20 июня проведут квалификационные матчи за право выступить в плей-офф. Четвертьфиналы запланированы на 22 июня, полуфиналы - 24 июня, решающие встречи турнира состоятся 25 июня.

Матчи групп А (сборные Чехии, Венгрии, Украины и Испании) и В (Турции, Италии, Словакии и Белоруссии) пройдут в Градец-Кралове, команды группы С (Сербия, Греция, Словения и Франция) сыграют на "Краловка-Арене". Начиная с 1/4 финала, матчи плей-офф пройдут на 17-тысячной "O2-Арене" в Праге.

Долгие годы в женском европейском баскетболе доминировали отечественные команды - с 1950 по 1991 гг сборная СССР отдала соперницам лишь один титул - в 1958 году сборной Болгарии. Российская команда трижды выигрывала чемпионат Европы, при этом остальные команды за 80-летнюю историю турнира побеждали не чаще двух раз.

В 2001-2011 гг российские баскетболистки неизменно выигрывали медали на континентальных первенствах, однако два предыдущих турнира оказались неудачными. Четыре года назад во Франции команда под руководством литовского специалиста Альфредаса Вайнаускаса заняла последнее место на первом групповом этапе, а через два года в Венгрии подопечные Анатолия Мышкина проиграли в четвертьфинале француженкам.

Попытка Александра Васина

В Чехию команду привез главный тренер Александр Васин. Задача-минимум, которая стоит перед российской сборной, - войти в пятерку лучших команд турнира, что позволит завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года. При этом в конкурсе не участвует испанская сборная, которая представляет страну-организатора чемпионата мира 2018 года.

В состав российской сборной на чемпионат Европы вошли защитники Елена Беглова, Евгения Белякова, Наталья Жедик, Елена Кириллова, Ксения Левченко, Эпифания Принс; форварды Жосселина Майга, Раиса Мусина, Мария Черепанова; центровые Мария Вадеева, Наталья Виеру и Ксения Тихоненко.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд - один из самых старых командных турниров Старого света, впервые он состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в чемпионатах Европы принимает участие сборная СССР, которая в общей сложности выиграла 21 титул, тогда как команда России побеждала в 2003, 2007 и 2011 гг.

По две победы на чемпионатах Европы у сборных Франции и Испании, в 2015 году впервые титул выиграли баскетболистки из Сербии.

Мужской чемпионат Европы по баскетболу пройдет в сентябре с участием сборной России в четырех странах - Израиле, Румынии, Финляндии и Турции.

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