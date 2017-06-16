Бейсбольный матч между законодателями в США завершился победой демократов с крупным счетом

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Традиционный бейсбольный матч между законодателями Конгресса США завершился в четверг крупной победой демократов со счетом 11:2. В нем приняли участие более полусотни политиков от обеих партий.

Несмотря на результат, Демократическая партия решила передать почетный трофей республиканцу-конгрессмену Стивену Скалисе, который получил ранения в результате недавней стрельбы в Александрии (штат Вирджиния). По словам лидера демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, "этим вечером все мы были одной командой Скалисы". Наблюдавший за игрой спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан подчеркнул необходимость единства между двумя партиями.

Бейсбольный матч посетили рекордные 24,9 тыс. зрителей, среди которых были и сотрудники Белого дома. Визит президента США Дональда Трампа не планировался. В прошлом году посмотреть за игрой законодателей пришли лишь 10 тыс. человек.

Благотворительный матч на стадионе клуба "Вашингтон Нэшнлз" собрал свыше 1 млн долларов.

На фоне ЧП

В среду предматчевая тренировка республиканцев в ближнем пригороде Вашингтона - Александрии (штат Вирджиния) была сорвана вооруженным нападением. Житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон начал стрелять по конгрессменам, серьезно ранив заместителя лидера республиканцев в Палате представителей Стивена Скалиса. Сам преступник был застрелен прибывшими на место полицейскими, он скончался в больнице. Позже выяснилось, что стрелявший был сторонником демократов - в прошлом году он работал добровольцем в штабе сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который был соперником Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Скалис был ранен в бедро. Позже врачи объявили, что он находится в критическом состоянии. В четверг ему была сделана вторая операция.

Давняя традиция

Традиция бейсбольных матчей между командами партийных фракций в Конгрессе родилась еще в 1909 году и поддерживалась почти ежегодно с длительными перерывами лишь в 1920-1925 гг. и 1934-1944 гг. Известны результаты 83 матчей с учетом состоявшегося в четверг: в 42 победили республиканцы, в 40 - демократы, еще одна встреча закончилась вничью.

Сборы от продажи билетов по традиции направляются на благотворительные цели. В нынешнем году часть денег пойдет на оказание помощи пострадавшим в результате ЧП, включая сотрудников службы охраны Конгресса.

Предстоящая игра активно обсуждалась в социальных сетях. Многие американцы предлагали законодателям в сложившейся ситуации отказаться от деления на команды по партийному признаку, а объединиться всем вместе и сыграть смешанными составами.